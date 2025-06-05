Нейронные связи объясняют разные уровни страха 

В исследовании, опубликованном в журнале Neuron, группа ученых под руководством профессора Ван Липина из Шэньчжэньского института передовых технологий (SIAT) рассказала о нейронных механизмах того, почему у разных особей привыкание к визуальному раздражению происходит по-разному.