Антимракобес: н...
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  • Владимир
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Нейронные связи объясняют разные уровни страха 

Нейронные связи объясняют разные уровни страха 

В исследовании, опубликованном в журнале Neuron, группа ученых под руководством профессора Ван Липина из Шэньчжэньского института передовых технологий (SIAT) рассказала о нейронных механизмах того, почему у разных особей привыкание к визуальному раздражению происходит по-разному.

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