Туляков ожидают магнитные бури после сильной вспышке на Солнце

Минувшей ночью на Солнце произошла мощная вспышка, за которой следуют магнитные бури. Интенсивность вспышки составила Х2,8, что делает ее самой мощной солнечной вспышкой в этом году, а также сильнейшей за последние шесть лет — подобного уровня вспышки не наблюдалось с 2017 года.
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