Чем космическая радиация отличается от радиации в Чернобыле?

Именно такой вопрос задал мне недавно один из подписчиков. Эта же тема регулярно всплывает, когда речь заходит о воздействии радиации во время космических полётов.
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