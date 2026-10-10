Рабочий день 30 декабря не сократят перед Новым годом

Рабочий день 30 декабря не будет сокращенным, несмотря на предстоящие новогодние выходные. Об этом РИА Новости рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.
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