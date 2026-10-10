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Пятый канал

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Рабочий день 30 декабря не сократят перед Новым годом

Рабочий день 30 декабря не сократят перед Новым годом

Рабочий день 30 декабря не будет сокращенным, несмотря на предстоящие новогодние выходные. Об этом РИА Новости рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

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