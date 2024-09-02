ВСУшники хотели похитить и увезти на Украину жителей Курской области

Украинские военные хотели похитить и вывезти на территорию Украины жителей приграничных районов Курской области, рассказала военным следователям СК местная жительница, кадры допроса есть в распоряжении РИА Новости.
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