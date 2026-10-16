1784 - Зафиксировано первое использование воздушного винта на полноразмерном пилотируемом аэростате, когда Жан-Пьер Бланшар прикрепил к пассажирской корзине своего аэростата шестилопастный воздушный винт, приводившийся в действие вручную.
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На фото статьи о первом пуске ПКР П-15 катер не пр. 183 "Комар", а более позднего пр. 205 "Москит"! У первого 2 ПУ, а у второго 4.
Спасибо за интересную информацию.