25 января 2024 года в учреждении образования прошел День профессиональной ориентации. Учащиеся 1-5 классов в ходе игры-путешествия ´Радуга профессий´ познакомились с различными специальностями, новыми, и теми, которые известны давно.
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