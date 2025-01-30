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День профессиональной ориентации.

День профессиональной ориентации.

25 января 2024 года в учреждении образования прошел День профессиональной ориентации. Учащиеся 1-5 классов в ходе игры-путешествия ´Радуга профессий´ познакомились с различными специальностями, новыми, и теми, которые известны давно.

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