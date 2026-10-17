Российский боксер Денис Бойцов умер в возрасте 40 лет. О смерти спортсмена сообщило автономное учреждение Орловской области «Центр физкультурных и спортивных мероприятий» в социальной сети «ВКонтакте».
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