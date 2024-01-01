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«Более закаленные»: Левкин объяснил, чем собачники отличаются от кошатников

«Более закаленные»: Левкин объяснил, чем собачники отличаются от кошатников

Владельцы собак более закаленные люди, чем те, кто содержит кошек. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявил певец Владимир Левкин, посетивший с женой и дочерью закрытую премьеру мультфильма «Великолепная пятерка».

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