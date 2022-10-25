МИД РФ: Делегация США своим выступлением подтвердила опасения Москвы на счет использования Киевом «грязной бомбы»

Замглавы российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН во вторник, 25 октября, заявил, что выступление представителя США подтвердило опасения России о сценарии с «грязной» бомбой, – сообщают СМИ.