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«Матвей уже начинает спрашивать, где мама»: как сейчас живет семья Нины Кузнецовой, расстрелянной ВСУ во время попытки выехать из-под Суджи

«Матвей уже начинает спрашивать, где мама»: как сейчас живет семья Нины Кузнецовой, расстрелянной ВСУ во время попытки выехать из-под Суджи

По словам мужа девушки, он не опустил рук только потому, что у него сынЖитель Курской области Артем Кузнецов рассказал, как складывается его судьба после потери жены Нины, которую расстреляли ВСУ при попытке выехать из Суджи.

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