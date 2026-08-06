«Матвей уже начинает спрашивать, где мама»: как сейчас живет семья Нины Кузнецовой, расстрелянной ВСУ во время попытки выехать из-под Суджи

По словам мужа девушки, он не опустил рук только потому, что у него сынЖитель Курской области Артем Кузнецов рассказал, как складывается его судьба после потери жены Нины, которую расстреляли ВСУ при попытке выехать из Суджи.
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