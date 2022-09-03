Олимпийская чемпионка из Приморья провела мастер-класс для гимнастов края

Уроженка Приморья Заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка Токио-2020 Лилия Ахаимова провела мастер-класс для воспитанников спортшколы Владивостока по гимнастике — школы, где сама начинала свой спортивный путь, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт правительства Приморского края.