Олимпийская чемпионка из Приморья провела мастер-класс для гимнастов края

Уроженка Приморья Заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка Токио-2020 Лилия Ахаимова провела мастер-класс для воспитанников спортшколы Владивостока по гимнастике — школы, где сама начинала свой спортивный путь, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт правительства Приморского края.
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