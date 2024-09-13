Посол КНР Се Фэн призвал США не навязывать "лечение собственных болезней"

Посол Китая в США Се Фэн указал на ошибочность политики Соединенных Штатов в отношении Пекина по ряду вопросов и потребовал не считать конфронтацию между государствами борьбой "демократии против авторитаризма".
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