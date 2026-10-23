Мировой судья судебного участка № 332 в Москве привлек в качестве третьего лица ФК «Зенит» к судебной тяжбе о возврате денег за билеты на несостоявшийся концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге, сообщаетМировой судья судебного участка № 332 в Москве привлек в качестве третьего лица ФК «Зенит» к судебной тяжбе о возврате денег за билеты на несостоявшийся концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.