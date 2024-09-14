Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Третья Мировая откладывается ... Или начинается.

Третья Мировая откладывается ... Или начинается.

Третья Мировая откладывается . Или начинается. Постараюсь сегодня все накопившиеся мысли ровной черепицей уложить и на время закрыть тему «разрешения Украине использовать западные дальнобойные ракеты вглубь российской территории».

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Отвыкнут быстро. Нужно уяснить, что США постоянно кого.-то подставляет Украину, Европу. Готовы тут ядерные бомбы взрывать, лишь бы на них не подумали.  А, если их рассекретят, то могут и на попятную уйти. Надеемся. Весь мир в труху - глупо.
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13 час.
ВИ
Владимир Иванов
скорее всего накроем англию
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12 час.
Юрий Ильинов
США будут довольны. Ещё и свою бомбу втихаря добавят. Для нас лучше оружие беречь для главной драчки.
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7 час.

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