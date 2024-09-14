Третья Мировая откладывается ... Или начинается.

Юрий Ильинов

Отвыкнут быстро. Нужно уяснить, что США постоянно кого.-то подставляет Украину, Европу. Готовы тут ядерные бомбы взрывать, лишь бы на них не подумали. А, если их рассекретят, то могут и на попятную уйти. Надеемся. Весь мир в труху - глупо.