Врач предупредила об опасности авитаминоза после зимы

Врач-диетолог Ирина Писарева рассказала, как избавиться от симптомов и последствий авитаминоза. Это достаточно тяжелая форма недостатка тех или иных витаминов при длительном дефиците, либо при нарушении их усвоения.
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