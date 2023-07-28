Вот почему нужно обязательно вернуться в СССР. Внимательно посмотреть на опыт китайских товарищей

Любопытно, однакоИсторияПодписатьсяВот почему нужно обязательно вернуться в СССР. Внимательно посмотреть на опыт китайских товарищей Верните меня в СССР. Очень надо! Детонатором столь вызывающего заявления стал поход в супермаркет.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАлександр АлександровКакая-то выборочная память у этих... желающих вернуться...Ответить43 мин.Александр АлександровВосстанавливалка не выросла!Ответить41 мин.Александр АлександровДа ладно... Такого дерьма тут навалом!Ответить40 мин.
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