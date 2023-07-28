Любопытно, однако

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Вот почему нужно обязательно вернуться в СССР. Внимательно посмотреть на опыт китайских товарищей

Вот почему нужно обязательно вернуться в СССР. Внимательно посмотреть на опыт китайских товарищей

Верните меня в СССР. Очень надо! Детонатором столь вызывающего заявления стал поход в супермаркет.

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Комментарии
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Александр Александров
Какая-то выборочная память у этих... желающих вернуться...
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43 мин.
Александр Александров
Восстанавливалка не выросла!
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41 мин.
Александр Александров
Да ладно... Такого дерьма тут навалом!
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40 мин.

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