По большой русской нужде в украинские шаровары

Natalija Osminina

Выслушав за 2.5 года более 20 000 чатрулеток убеждаюсь, что в характеристике украинцев автор абсолютно прав. По сути Украина- это большая дурка, попадая в которую даже русские заражаются (шизофрения, как известно, заразна). Еще и земля дает украинцам неорганизованность в государство (нет у нее такого опыта), склонность к агрессии до садизма, вольности, бунтарству. А гены- алчность селюковскую недалекость и пресмыкание перед сильным Западом. А общая "дурка" заражает манией величия и стирает зачатки логики. Но в отношении лечения автор не прав. Из-за падения энергоструктуры осенью для начала волной в 10-12 миллионов украинцы потянутся на Запад, оставшиеся пару миллионов погрязнут в гражданской войне. Так что лечение одно- растворение украинского этноса по всему миру, так сказать выселение пациентов из дурки в свободный мир. Никаких диаспор, то есть малых "дурок". Ну, гены как говорится, не пропьешь- алчность и недалекость - это "наше всё"- это не растворится в среде других народов. Но зато любовь к бунтарству будет наказываться, и в мозг внедряться мысль о необходимости работать, а не панувати. А главное, это понимание, что украинец среди европейских панов- никто, "украинец"- это позорное клеймо, которое ставят скотине (как укранский герб - тамга). А потому надо ассимилироваться и называть себя как минимум "русским". А то, что "ейная «фауна» считает Украину центром мироздания" лечится переводом ракурса человечества на МИРОВЫЕ проблемы. Как только об Украине забудут и она станет безлюдной, украинцы тоже будут выздоравливать. Только уже вне Украины. И уже будучи не украинцами.