Всё смешалось в голове евроукра Богдана, когда он сидел в окопе, обняв холодный ствол автомата. Его сюда послал Зеленский, чтобы он воевал против русских.
По большой русской нужде в украинские шаровары
Комментарии
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Natalija Osminina
Выслушав за 2.5 года более 20 000 чатрулеток убеждаюсь, что в характеристике украинцев автор абсолютно прав. По сути Украина- это большая дурка, попадая в которую даже русские заражаются (шизофрения, как известно, заразна). Еще и земля дает украинцам неорганизованность в государство (нет у нее такого опыта), склонность к агрессии до садизма, вольности, бунтарству. А гены- алчность селюковскую недалекость и пресмыкание перед сильным Западом. А общая "дурка" заражает манией величия и стирает зачатки логики. Но в отношении лечения автор не прав. Из-за падения энергоструктуры осенью для начала волной в 10-12 миллионов украинцы потянутся на Запад, оставшиеся пару миллионов погрязнут в гражданской войне. Так что лечение одно- растворение украинского этноса по всему миру, так сказать выселение пациентов из дурки в свободный мир. Никаких диаспор, то есть малых "дурок". Ну, гены как говорится, не пропьешь- алчность и недалекость - это "наше всё"- это не растворится в среде других народов. Но зато любовь к бунтарству будет наказываться, и в мозг внедряться мысль о необходимости работать, а не панувати. А главное, это понимание, что украинец среди европейских панов- никто, "украинец"- это позорное клеймо, которое ставят скотине (как укранский герб - тамга). А потому надо ассимилироваться и называть себя как минимум "русским". А то, что "ейная «фауна» считает Украину центром мироздания" лечится переводом ракурса человечества на МИРОВЫЕ проблемы. Как только об Украине забудут и она станет безлюдной, украинцы тоже будут выздоравливать. Только уже вне Украины. И уже будучи не украинцами.
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1 д.
Н
Ната
Самое прискорбное, что, казалось бы, сугубо русские люди заражаются этой заразой гораздо сильней и излечению вряд ли подлежат!!!
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22 час.
Natalija Osminina
Это да. Печально. И излечение тут только одно- я его подробно описала. В итоге такого лечения большинство украинцев станут самими собой- русскими. Морок снимется. И только хохлы останутся упоротыми хохлами навсегда.
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22 час.
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