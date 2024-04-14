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Как часто надо мыться в душе

Как часто надо мыться в душе

Сколько раз в неделю надо мыться в душе Универсального количества походов в душ для всех нет. Но эксперты гарвардской медицинской школы предполагают, что большинству людей достаточно принимать душ несколько раз в неделю.

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