Как часто надо мыться в душе

Сколько раз в неделю надо мыться в душе Универсального количества походов в душ для всех нет. Но эксперты гарвардской медицинской школы предполагают, что большинству людей достаточно принимать душ несколько раз в неделю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии