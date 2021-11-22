Гинцбург: Привитый от COVID-19 дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком вируса

Привитый от коронавируса дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком вируса. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».
Привитый от коронавируса дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком вируса. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».
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