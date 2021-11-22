МИР 24

638 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • олег олейник
    Cейчас западники высасывают из грязного пальца любые придуманные истории с тем что бы с досадой заявить о чём то мало...Die Welt нашла об...
  • Александр Четвериков
    Украденное частично вернулось в черепках.В ДТП с машиной м...
  • Марина
    если...хронические...болезни...то..не...надо..прививать...и..добивать..иммунитет..кто..ответит...если..умрешь...от......Иммунолог назвал ...

Гинцбург: Привитый от COVID-19 дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком вируса

Гинцбург: Привитый от COVID-19 дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком вируса

Привитый от коронавируса дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком вируса. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх