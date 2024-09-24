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Михаил Шеремет: Два закона в коммунальной сфере, которые защитят права граждан

Михаил Шеремет: Два закона в коммунальной сфере, которые защитят права граждан

Два закона в коммунальной сфере, которые защитят права граждан. Первый не дает недобросовестным УК сразу после банкротства или аннулирования лицензии создавать новые организации и продолжать работать под новой вывеской.

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