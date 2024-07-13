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В Иркутской области ЕР выдвинула на выборы 19 участников СВО

В Иркутской области ЕР выдвинула на выборы 19 участников СВО

ИРКУТСК, 13 июл — РИА Новости. Участники конференции Иркутского регионального отделения политической партии «Единая Россия» выдвинули на муниципальные выборы 19 участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба иркутского отделения ЕР.

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