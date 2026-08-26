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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генич о 14-м месте «Локо»: «Никакого вылета не будет. У них вполне боеспособный состав, но нужны игроки в середину поля»

Комментатор Константин Генич уверен, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ по итогам сезона. После 5 туров железнодорожники занимают в таблице 14-е место.

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