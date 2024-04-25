Полагаю, что на это лето придётся очередной виток эскалации войны на Украине. Наш геополитический противник постепенно создаёт для этого все условия.
РОССИЮ ОЖИДАЕТ ЖАРКОЕ ЛЕТО 2024 ГОДА
Комментарии
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Natalija Osminina
Ты уже надоел Админу за свою вонь, которую ты распространяешь тут. Засрал все темы МТ. Хоть бы один умный пост написал, засранец.
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9 час.
Александр Платов
Ты, сука, ни одного умного поста не написала - одни свои вонючие фантазии и мечтания - так кто из нас пидор? Ты и есть пидорасня лесбийская, лижешь Путину всё, что возможно, пророчишь тут скорый крах Америке - а как оно будет, и как ты будешь выглядеть если твои вонючие предсказания не сбудутся - ты уже просчитала, дрянь сортирная?! Я тебе как-то писАл, что мне один старичок рассказал иной сценарий будущего - ты заегозила, но я специально не разглашаю, чтобы не смущать людей! А ты, гнида лобковая, вангуешь тут, как многие , бравирующие "предсказаниями" старцев и прочих ясновидцев - настоящих и мнимых - что ЯКОБЫ будет с Россией в будущем! Однако к противоположным предсказаниям вы, ублюдки, предпочитаете не прислушиваться - вам же власти лизать задницу - важнее! Вот и лижи, сука лесбийская - тебе это лучше всего подходит - лизать скоромные места тем, от кого зависит твоё благополучие.
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9 час.
Natalija Osminina
Ты свою живлтную ненависть к Путину изливаешь на меня. Так ты ему сразу пиши! Обойдись без посредников! Не унижайся! То, что ты ШИЗИК доказывает самая простая вещь, совсем не политическая: если ты в моеи изящнейшей идеальном носике видишь шнобель, о котором ты все время писал, значит, ты ШИЗОФРЕНИК. И видишь совсем не то, что есть на самом деле. Ты видишь мир не глазами, а своей НЕНАВИСТЬЮ . А так как мы осознаем мир затылочной частью мозга- "рептильной", самой старой корой, доставшемуся нам со времен рептилий и динозавров. Это фрактальная область черной дыры, отвечающей за материализацию. Вот там и живут твои демоны, сводящие тебя с ума.
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1 мин.
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