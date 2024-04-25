РОССИЮ ОЖИДАЕТ ЖАРКОЕ ЛЕТО 2024 ГОДА

Александр Платов

Ты, сука, ни одного умного поста не написала - одни свои вонючие фантазии и мечтания - так кто из нас пидор? Ты и есть пидорасня лесбийская, лижешь Путину всё, что возможно, пророчишь тут скорый крах Америке - а как оно будет, и как ты будешь выглядеть если твои вонючие предсказания не сбудутся - ты уже просчитала, дрянь сортирная?! Я тебе как-то писАл, что мне один старичок рассказал иной сценарий будущего - ты заегозила, но я специально не разглашаю, чтобы не смущать людей! А ты, гнида лобковая, вангуешь тут, как многие , бравирующие "предсказаниями" старцев и прочих ясновидцев - настоящих и мнимых - что ЯКОБЫ будет с Россией в будущем! Однако к противоположным предсказаниям вы, ублюдки, предпочитаете не прислушиваться - вам же власти лизать задницу - важнее! Вот и лижи, сука лесбийская - тебе это лучше всего подходит - лизать скоромные места тем, от кого зависит твоё благополучие.