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Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Ты свою живлтную ненависть к Путину изливаешь на меня. Так ты ему сразу пиши! Обойдись без посредников! Не унижайся! ...РОССИЮ ОЖИДАЕТ ЖА...
  • Гусаров Игорь
    Так нам и надо дебилам. Сами виноваты. Печально очень.ПРОТИВ РОССИИ ГОТ...
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РОССИЮ ОЖИДАЕТ ЖАРКОЕ ЛЕТО 2024 ГОДА

РОССИЮ ОЖИДАЕТ ЖАРКОЕ ЛЕТО 2024 ГОДА

Полагаю, что на это лето придётся очередной виток эскалации войны на Украине. Наш геополитический противник постепенно создаёт для этого все условия.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Ты уже надоел Админу за свою вонь, которую ты распространяешь тут. Засрал все темы  МТ. Хоть бы один умный пост написал, засранец.
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9 час.
Александр Платов
Ты, сука, ни одного умного поста не написала - одни свои вонючие фантазии и мечтания - так кто из нас пидор? Ты и есть пидорасня лесбийская, лижешь Путину всё, что возможно, пророчишь тут скорый крах Америке - а как оно будет, и как ты будешь выглядеть если твои вонючие предсказания не сбудутся - ты уже просчитала, дрянь сортирная?! Я тебе как-то писАл, что мне один старичок рассказал иной сценарий будущего - ты заегозила, но я специально не разглашаю, чтобы не смущать людей! А ты, гнида лобковая, вангуешь тут, как многие , бравирующие &quot;предсказаниями&quot; старцев и прочих ясновидцев - настоящих и мнимых - что ЯКОБЫ будет с Россией в будущем! Однако к противоположным предсказаниям вы, ублюдки, предпочитаете не прислушиваться - вам же власти лизать задницу - важнее! Вот и лижи, сука лесбийская - тебе это лучше всего подходит - лизать скоромные места тем, от кого зависит твоё благополучие.
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9 час.
Natalija Osminina
Ты свою живлтную ненависть к Путину изливаешь на меня. Так ты ему сразу пиши! Обойдись без посредников! Не унижайся!  То, что ты ШИЗИК доказывает самая простая вещь, совсем не политическая: если ты в моеи изящнейшей идеальном носике видишь шнобель, о котором ты все время писал, значит, ты ШИЗОФРЕНИК. И видишь совсем не то, что есть на самом деле. Ты видишь мир не глазами, а своей НЕНАВИСТЬЮ . А так как мы осознаем мир затылочной частью мозга- &quot;рептильной&quot;, самой старой корой, доставшемуся нам со времен рептилий и динозавров. Это фрактальная область черной дыры, отвечающей за материализацию. Вот там и живут твои демоны, сводящие тебя с ума.
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1 мин.

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