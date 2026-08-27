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Царьград

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Фонд Лерчек могут принудительно закрыть. Адвокат объяснил, чем грозят выявленные нарушения

Фонд Лерчек могут принудительно закрыть. Адвокат объяснил, чем грозят выявленные нарушения

Фонд Лерчек могут принудительно закрыть.Благотворительный фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями, открытый Валерией Чекалиной (Лерчек), могут принудительно ликвидировать, если при регистрации обнаружат серьёзные нарушения.

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