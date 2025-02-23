Праздничную эстафету подхватили воспитанники детского сада "Школа умниц". Дорогие Защитники Отечества, принимайте поздравления от юного поколения! 🇷🇺.
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Праздничную эстафету подхватили воспитанники детского сада "Школа умниц". Дорогие Защитники Отечества, принимайте поздравления от юного поколения! 🇷🇺.