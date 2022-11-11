В Пентагоне пообещали помочь Украине построить эшелонированную систему ПВО

Украина хочет создать надежную противовоздушную систему, способную закрыть небо от российских ракет и беспилотников, а также самолетов, и США ей в этом помогут.
Популярные статьи
- На листовках Республиканской партии США появился лозунг «Скажи нет военной помощи Украине»
- Сообщается о взрывах на объектах противника в Кременчуге, Жёлтых Водах, Вольногорске и других городах
- Американский обозреватель: США должны забрать у России остров Врангеля, который в 1924 году «захватила советская канонерская лодка»
Свежие комментарии