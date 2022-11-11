Военное обозрение

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В Пентагоне пообещали помочь Украине построить эшелонированную систему ПВО

В Пентагоне пообещали помочь Украине построить эшелонированную систему ПВО

Украина хочет создать надежную противовоздушную систему, способную закрыть небо от российских ракет и беспилотников, а также самолетов, и США ей в этом помогут.

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