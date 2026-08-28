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Смоленск 2.0

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Когда смоляне получат пенсии и детские пособия в сентябре

Когда смоляне получат пенсии и детские пособия в сентябре

Отделение соцфонда в Смоленской области сообщило о переносе сроков социальных выплат Сроки выплат пенсий и детских пособий в Смоленской области в сентябре будут перенесены, об этом сообщает Отделение СФР по Смоленской области.

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