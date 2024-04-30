Польский бизнес требует от властей компенсации убытков из-за закрытия границы с Белоруссией

Объединение польских предпринимателей «Единый Восток» выдвинуло ультиматум парламенту страны с требованием о компенсации убытков, которые региональный бизнес понес в результате закрытия польско-белорусских пограничных пунктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии