Скира: Ибрагимович находится в шаге от получения должности в «Милане»

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может получить должность в клубе. Как сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях, Ибрагимович находится в шаге от получения одной из должностей в руководстве «Милана».
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