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Тульские новости

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Депутаты Госдумы оказали помощь Тульскому психоневрологическому интернату

Депутаты Госдумы оказали помощь Тульскому психоневрологическому интернату

Депутаты Виктор Дзюба, Александр Швыков и Дмитрий Афоничев оказали помощь Тульскому психоневрологическому интернатуДепутаты Государственной Думы ФС РФ Виктор Дзюба, Тульской городской Думы Александр Швыков и Тульской областной Думы Дмитрий Афоничев оказали помощь Тульскому психоневрологическому интернату в приобретении хозяйственного инвентаря и материалов для косметического ремонта помещений.

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