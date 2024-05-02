Депутаты Госдумы оказали помощь Тульскому психоневрологическому интернату

Депутаты Виктор Дзюба, Александр Швыков и Дмитрий Афоничев оказали помощь Тульскому психоневрологическому интернатуДепутаты Государственной Думы ФС РФ Виктор Дзюба, Тульской городской Думы Александр Швыков и Тульской областной Думы Дмитрий Афоничев оказали помощь Тульскому психоневрологическому интернату в приобретении хозяйственного инвентаря и материалов для косметического ремонта помещений.
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