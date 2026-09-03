Запрет на экспорт дизельного топлива может привести к перегрузке НПЗ

Ограничение экспорта российского дизельного топлива, введенное для стабилизации внутреннего рынка, начинает создавать обратный эффект для нефтеперерабатывающей отрасли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Виторган переписа...
- Тройной удар уско...
- Куда пропал Герас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым