МИД Нидерландов открестился от статьи о применении Израилем чрезмерной силы

Статья издания NRC о том, что посольство Нидерландов в Израиле рассказало своему правительству о том, что Тель-Авив применяет «непропорциональную силу» в ходе операции в секторе Газа, не отражает политику Нидерландов.
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