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Царьград

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Во Владимире 40 передовиков занесли на Доску почёта области

Во Владимире 40 передовиков занесли на Доску почёта области

Владимир, 17 декабря. Итоги трудового года подвели в администрации Владимирской области: в торжественной обстановке отметили лучших работников и коллективы региона.

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