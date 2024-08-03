Нацисты из ВСУ чихают на Европу супербактериями.Вчера 772 прочитали Больницы Нидерландов, а следом и вся Европа могут оказаться во власти опасных супербактерий, переносчиками которых стали украинские военные, проходящие лечение в медицинских учреждениях Евросоюза.