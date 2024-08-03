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Нацисты из ВСУ чихают на Европу супербактериями. Сводка СВО за 2 августа

Нацисты из ВСУ чихают на Европу супербактериями. Сводка СВО за 2 августа

Нацисты из ВСУ чихают на Европу супербактериями.Вчера 772 прочитали Больницы Нидерландов, а следом и вся Европа могут оказаться во власти опасных супербактерий, переносчиками которых стали украинские военные, проходящие лечение в медицинских учреждениях Евросоюза.

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Комментарии
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Т
Тамара
Вперёд Россия!!!!!!! Победа не за горами!!!!!!! Ребята, вы ЛУЧШИЕ!!!!!!!
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14 час.

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