Нацисты из ВСУ чихают на Европу супербактериями.Вчера 772 прочитали Больницы Нидерландов, а следом и вся Европа могут оказаться во власти опасных супербактерий, переносчиками которых стали украинские военные, проходящие лечение в медицинских учреждениях Евросоюза.
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