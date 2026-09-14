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Царьград

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Челябинск отметил 290-летие: праздник собрал 220 тысяч гостей

Челябинск отметил 290-летие: праздник собрал 220 тысяч гостей

Празднование 290-летия Челябинска собрало на городских площадках 220 тысяч посетителей за три дня. Данные о посещаемости озвучили в ходе аппаратного совещания в администрации города, сообщает «Вечерка».

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