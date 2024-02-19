Русские солдаты полностью освободили коксохим в Авдеевке - Минобороны

Минобороны России сообщило о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке.Вооружённые силы России полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке, на здания предприятия водружены флаги нашей страны.
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