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Наскальная живопись, древние письмена или всё-таки картины украинского художника Юрия Закордонцева?

Наскальная живопись, древние письмена или всё-таки картины украинского художника Юрия Закордонцева?

Диптих для двоих, 1991 год, кожа. Автор: Юрий Закордонец.  Работы современного украинского художника Юрия Закордонца напоминают наскальную живопись, в которой отсутствует анатомическая точность, но присутствует лаконичная графичность и мощная энергетика.

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