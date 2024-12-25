Наскальная живопись, древние письмена или всё-таки картины украинского художника Юрия Закордонцева?

С нами не соскучишься!

Диптих для двоих, 1991 год, кожа. Автор: Юрий Закордонец. Работы современного украинского художника Юрия Закордонца напоминают наскальную живопись, в которой отсутствует анатомическая точность, но присутствует лаконичная графичность и мощная энергетика.