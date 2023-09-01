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«Жирона» арендовала Эрика Гарсию у «Барселоны» и купила хавбеков Порту и Солиса

«Жирона» арендовала Эрика Гарсию у «Барселоны» и купила хавбеков Порту и Солиса

Защитник присоединился к новой команде на правах аренды до конца сезона. 22-летний футболист принадлежит «блаугране» с 2021 года.

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