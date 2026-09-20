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Крупнейшие сталелитейные предприятия Украины закрылись после российских ударов возмездия

Крупнейшие сталелитейные предприятия Украины закрылись после российских ударов возмездия

ЛОНДОН, 20 сентября, ФедералПресс. Крупнейшие сталелитейные предприятия на Украине разрушены. Фактически отрасль остановлена, информирует британская Financial Times.

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