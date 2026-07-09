Кордоба признан игроком сезона на премии WINLINE Герои РПЛ. У форварда «Краснодара» 17+6 в прошедшем чемпионате

Джон Кордоба признан лучшим игроком сезона РПЛ. Нападающий « Краснодара » получил награду в рамках премии WINLINE Герои РПЛ, опередив Данила Кругового, Матвея Кисляка (оба – ЦСКА ), Мингияна Бевеева (« Балтика »), Эсекиэля Барко («Спартак»), Эдуарда Сперцяна, Станислава Агкацева (оба – «Краснодар»), Максима Глушенкова («Зенит»), Константина Тюкавина («Динамо») и Алексея Батракова («Локомотив»).
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