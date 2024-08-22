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Подготовка к отопительному сезону в регионе: все ли идет по плану?

Подготовка к отопительному сезону в регионе: все ли идет по плану?

В областном правительстве состоялся рабочий форум, на котором исполняющий обязанности главы региона Вячеслав Федорищев и исполняющий обязанности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Белоусов обсудили ключевые аспекты подготовки к предстоящему отопительному сезону.

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