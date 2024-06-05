Харьковское направление! На пороге крупного столкновения! «Искандер» под Изюмом разнес пункт ВСУ

На Харьковском направлении продолжаются интенсивные бои, противник концентрирует ресурсы. Враг усилил количество контратак и пытается вернуть утраченные позиции, ведя сражения на территории Агрегатного завода.
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