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Харьковское направление! На пороге крупного столкновения! «Искандер» под Изюмом разнес пункт ВСУ

Харьковское направление! На пороге крупного столкновения! «Искандер» под Изюмом разнес пункт ВСУ

На Харьковском направлении продолжаются интенсивные бои, противник концентрирует ресурсы. Враг усилил количество контратак и пытается вернуть утраченные позиции, ведя сражения на территории Агрегатного завода.

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