Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

6 лет назад заключен соответствующий контракт Сегодня, 21 сентября, Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале о поступлении в Москву 1 млн упаковок лекарств для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний по первому офсетному контракту.