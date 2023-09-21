Вестник Бабушкинского района

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Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

6 лет назад заключен соответствующий контракт Сегодня, 21 сентября, Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале о поступлении в Москву 1 млн упаковок лекарств для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний по первому офсетному контракту.

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