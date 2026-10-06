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Царьград

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В Самаре на маршрутах №4, 89 и 99 сократят 95 автобусов

В Самаре на маршрутах №4, 89 и 99 сократят 95 автобусов

Постановление администрации Самары предусматривает сокращение подвижного состава на коммерческих автобусных маршрутах №4, 89 и 99 с 30, 55 и 35 машин до 10, 15 и 10 соответственно.

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