Страна и люди
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Страна и люди

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На Украину поставили 500 тонн прекурсора химического оружия

На Украину поставили 500 тонн прекурсора химического оружия

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что Киеву поставили около 500 тонн триэтаноламина. Он может использоваться для производства химического оружия.

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