На Украину поставили 500 тонн прекурсора химического оружия

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что Киеву поставили около 500 тонн триэтаноламина. Он может использоваться для производства химического оружия.
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