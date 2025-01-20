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Сибига поблагодарил Блинкена за помощь в сохранении Украины как государства

Сибига поблагодарил Блинкена за помощь в сохранении Украины как государства

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел прощальный телефонный разговор с покинувшим пост госсекретаря США Энтони Блинкеном, в ходе которого поблагодарил его в сохранении республики как "независимого, свободного и европейского государства".

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