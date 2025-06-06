Украину накрыло мощнейшее возмездие: Пылает авиазавод "Мотор". Повсюду километровые столбы чёрного дыма

В Сети появились кадры удара по украинскому авиазаводу "Мотор" в Луцке.Украинские паблики сообщают, что ВС России нанесли серию мощных ударов по авиазаводу "Мотор" в Луцке, который специализируется на производстве авиационных двигателей.