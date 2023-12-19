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Путин призвал жестко пресекать попытки Запада вмешиваться в ситуацию в РФ

Путин призвал жестко пресекать попытки Запада вмешиваться в ситуацию в РФ

Попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать ситуацию в России должны жестко пресекаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении по случаю Дня работников органов безопасности РФ.

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