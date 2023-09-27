Мэр Варшавы: президента Украины на Генассамблее ООН «понесло»

Президента Украины Владимира Зеленского «понесло», когда он начал обвинять Польшу в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН, заявил мэр Варшавы, вице-председатель партии Platforma Obywatelska 27 сентября, передает телеканал Polsat.
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